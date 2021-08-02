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Регулятор выкупил 136 миллионов долларов на межбанке

Понедельник, 2 августа 2021, 09:51
 
фото нбу

Нацбанк в течение недели 26-30 июля выкупил на межбанке 136 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С Весь объем операций по покупке валюты, 80 млн долл НБУ выкупил за лучшим курсом (Matching), остальные - по единому.

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 1,116 млрд долл, продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 19-23 июля выкупил на межбанке 32 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Экономическая правда

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НБУ интервенции

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