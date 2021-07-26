Регулятор выкупил на межбанке 32 миллиона долларов

Нацбанк в течение недели 19-23 июля выкупил на межбанке 32 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Весь объем операций по покупке валюты НБУ осуществил по лучшему курсу (Matching).

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 1,025 млрд долл, продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 12-16 июля не совершал операций по покупке или продаже валюты на межбанковском рынке.

Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Экономическая правда