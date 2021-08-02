Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 2 августа 2021, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 2 августа на уровне 26,82 гривни/
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,89 грн (на 30 июля - 31,92 гривни).
Напоминаем:
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 30 июля на уровне 26,89 гривни.
Экономическая правда
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