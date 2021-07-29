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Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Четвер, 29 липня 2021, 19:10
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 30 липня на рівні 26,89 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,92 грн (на 29 липня – 31,70 гривні).

Нагадуємо:

29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 — 26,91 гривні.

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 29 липня на рівні 26,86 гривні.

Економічна правда

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