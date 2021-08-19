Подсолнечное масло подешевело впервые за год – ассоциация

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Потребительские цены на подсолнечное масло в июле текущего года (по отношению к июню текущего года) снизились на 0,34% - цены на масло снизились впервые за год.

Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром" со ссылкой на данные Госстата.

"По данным Госстата, начиная с июня текущего года, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на масло подсолнечное ее производителями.

В частности, по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное - на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное - на 4,2%, рафинированное - на 9,2%. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное - на 1,2%, рафинированное - на 4,0%", - заявили в ассоциации.

Индекс потребительских цен текущего года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за все 2020/21 маркетинговый год.

"Дефицита подсолнечного масла не наблюдается", - добавили в ассоциации.

Напоминаем:

В Министерстве экономики ожидают значительного падения цен на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа.

Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд - они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.

Растительное масло подешевело на 1,4% до пятимесячного минимума, ведь снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло с избытком компенсировало рост цен на пальмовое.

Экономическая правда