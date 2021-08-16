В Минэкономики ожидают падения цен на подсолнечное масло в августе

фото госпродпотребслужбы

В Министерстве экономики ожидают значительного падения цен на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа.

Об этом сообщает ведомство по итогам совещания с представителями масличного рынка и центральными органами исполнительной власти.

В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ЭП) на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%.

В то же время цена подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной и на 13 августа понизилась всего на 1,3% по сравнению с началом месяца.

"Минэкономики осознает, что индекс FAO требует корректировки, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", - добавили в ведомстве.

Вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца августа.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд - они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.

Растительное масло подешевело на 1,4% до пятимесячного минимума, ведь снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло с избытком компенсировало рост цен на пальмовое.

Экономическая правда