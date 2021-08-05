Світові ціни на продовольство знижуються другий місяць поспіль після рекорду за 10 років – ООН

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Світові ціни на продовольчі товари у липні продовжили знижуватися другий місяць поспіль – вони зростали протягом року та сягнули найвищого за 10 років рівня у травні.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 123 пункти у липні 2021 року, що на 1,2% менше за рівень червня. Водночас вони залишаються на 31% вище за рівень червня 2020 року. Падіння в липні зумовлене зниженням котирувань на більшість зернових та рослинних олій, а також молочні продукти.

Індекс цін на зерно в липні скоротився на 3% проти червня внаслідок падіння цін на кукурудзу на 6%. Також знизилися ціни на ячмінь та сорго, а котирування пшениці зросли на 1,8 % та сягнули найвищого рівня з середини 2014 року.

Ціни на молочні продукти впали на 2,8% проти червня, найбільше – на сухе знежирене молоко, за яким йдуть вершкове масло, сухе незбиране молоко та сир.

Рослинна олія здешевшала на 1,4% до п'ятимісячного мінімуму, адже зниження цін на соєву, ріпакову та соняшникову олію з надлишком компенсувало зростання цін на пальмову.

Протилежний тренд, а саме – зростання на 1,7%, показав у липні цукор, ціни на який зростають вже четвертий місяць поспіль. Переважно це пов'язано з вищими цінами на сиру нафту, а також впливом морозів на врожайність у Бразилії – найбільшому експортері цукру у світі.

Індекс цін на м’ясо дещо зріс з червня, найбільше – на м’ясо птиці, великої рогатої худоби. Водночас ціни на свинину, навпаки, впали після зниження імпорту Китаю.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольство у червні вперше за 12 місяців скоротилися на 2,5%.

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Економічна правда