COVID-сертификаты в "Дие" официально признали в Евросоюзе
Евросоюз официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия" европейским.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Ранее сообщалось, что украинские COVID-сертификаты в "Дие" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что техническая команда ЕС высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие наших документов требованиям ЕС, а именно EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.
"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызвала пандемия", - добавили в Минцифры.
Напоминаем:
Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование COVID сертификатов в приложении "Дия" на ОС Android - еще в июле его начали для iOS.
В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дия".
Экономическая правда
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