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Українські COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в ЄС

Середа, 4 серпня 2021, 15:21
 
фото: міністерство цифрової трансформації

Українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в ЄС. На крок ближче до визнання наших COVID-документів в Європі", - написав він.

За словами Федорова, технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС, а саме EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

"Останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії і підписання відповідного меморандуму", - пояснив міністр.

Розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Європейська правда

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"Дія" коронавірус ЄС

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