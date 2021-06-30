В "Дії" стартує бета-тестування Covid-сертифікатів

міністерство цифрової трансформації

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Джерело: пресслужба Мінцифри, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова Федорова: "Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Ми — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів.

Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ".

Деталі: Бета-тест стартує 1 липня, усі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин.