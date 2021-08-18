Энергоатом в этом году планирует заработать 1,5 миллиарда

фото: пресс-служба запорожской АЭС

Кабинет Министров на заседании 18 августа утвердил финансовый план "Энергоатома" на 2021 года, согласно которому прибыль НАЭК ожидается на уровне 1,52 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства.

Правительство ожидает, что поступления в пользу государства от деятельности НАЭК "Энергоатом" составят 18,6 млрд грн.

Чистые доходы от реализации продукции госкомпании прогнозируют в 56 млрд грн.

Также финпланом предусмотрены капитальные инвестиции в 11,5 млрд грн.

Напоминаем:

За первую половину 2021 года Национальная атомная компания "Энергоатом" отчитывается о чистой прибыли в 1,12 млрд грн - это на 3,7 млрд грн больше финрезультата в прошлом году.

НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

За полный 2020 Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривен. По собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривен.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Экономическая правда