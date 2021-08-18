Энергоатом в этом году планирует заработать 1,5 миллиарда
Кабинет Министров на заседании 18 августа утвердил финансовый план "Энергоатома" на 2021 года, согласно которому прибыль НАЭК ожидается на уровне 1,52 млрд грн.
Об этом говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства.
Правительство ожидает, что поступления в пользу государства от деятельности НАЭК "Энергоатом" составят 18,6 млрд грн.
Чистые доходы от реализации продукции госкомпании прогнозируют в 56 млрд грн.
Также финпланом предусмотрены капитальные инвестиции в 11,5 млрд грн.
Напоминаем:
За первую половину 2021 года Национальная атомная компания "Энергоатом" отчитывается о чистой прибыли в 1,12 млрд грн - это на 3,7 млрд грн больше финрезультата в прошлом году.
НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.
За полный 2020 Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривен. По собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривен.
С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.
Экономическая правда
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