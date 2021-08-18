Шмыгаль о жатве-2021: Можем выйти на рекордные показатели урожайности

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украина может выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"В Украине продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур. И в этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами.

Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. За прошлый год было намолочено 25 млн тонн пшеницы", - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Напомним:

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 23 июля намолотили 14,1 млн тонн (+ 8,6 млн тонн за неделю) зерна нового урожая.

В марте 2021 ода в Минэкономики заявляли, что урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.

В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Экономическая правда