Жатва-2021: Украина уже собрала 14 миллионов тонн зерновых

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Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 23 июля намолотили 14,1 млн тонн (+ 8,6 млн тонн за неделю) зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности:

ячменя обмолочено 1 млн 189 тыс га (48% к прогнозу) при урожайности 41,8 ц/га, намолочено 5 млн тонн;

пшеницы обмолочено 2 млн 68 тыс. га (30% к прогнозу) при урожайности 42,8 ц/га, намолочено 8 млн 860 тыс тонн;

гороха обмолочено 110 тыс га (47% к прогнозу) при урожайности 22,1 ц / га, намолочено 242 тыс тонн.

"В целом лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Херсонщины, которые собрали 69% площадей (542 тыс га) зерновых и зернобобовых культур при урожайности 45,4 ц/га, и намолотили 2,2 млн тонн зерна.

По результатам прошлой недели по обмолота является сельхозтоваропроизводители Николаевщины, которые собрали зерновые с площади 548 тыс га (60% к прогнозу; +330 тыс га в неделю) при урожайности 39,8 ц/га, намолочено 2 млн 182 тыс тонн зерна", - добавили в ведомстве.

Более 1 млн тонн зерна по области намолотили аграрии Днепропетровщины (1 млн 277 тыс тонн) и Одесской (1 млн 265 тыс тонн).

Близкими к намолоту своего первого миллиона (по области) являются аграрии Кировоградской (962 тыс тонн), Полтавской (952 тыс тонн), Запорожской (876 тыс тонн) и Донецкой (827 тыс тонн) областей.

Напомним:

В марте 2021 ода в Минэкономики заявляли, что урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.

В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Экономическая правда