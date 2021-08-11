Укрзализныця добилась повышения грузовых тарифов – больше всего это ударит по Ахметову

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Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, в 2021 году это принесет ей 10 млрд грн – больше изменения повлияют на "Метинвест" Рината Ахметова.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

Ранее соответствующие изменения согласовали Минфин и Минэкономики. Сейчас осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте.

Лещенко отметил, что наибольшее повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 млрд грн для "Метинвеста" и 1 млрд грн для ДТЭК. Так, на перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября 2021 года на 8%, с 1 января 2022 года на 20,4%.

На перевозку агропродукции с 1 сентября 2021 года на 8%, а с 1 января 2022 года - на 6%. Также увеличивается тариф на порожний пробег.

Ранее экс-глава железной дороги Иван Юрик отмечал, что при изменении тарифов с 1 сентября Укрзализныця до конца года сможет получить дополнительные доходы в сумме 1,783 млрд грн и около 10 млрд грн - в следующем году.

По словам Лещенко наблюдательный совет УЗ еще год назад выступил с инициативой изменения тарифов, когда цены на железную руду только начали расти. Однако решение блокировалось лоббистами на уровне Госрегуляторной службы.

В январе 2021 года наблюдательный совет поручил экс-главе УЗ Владимиру Жмаку снова запустить процесс повышения тарифов для грузовых перевозок, однако он изменения не поддержал. Жмак заявлял, что грузовые тарифы не являются основной причиной убытков УЗ, а потому в 2021 году стоимость перевозок грузов не повысится.

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Напоминаем:

Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, что представляет угрозу нацбезопасности.

В СНБО со ссылкой на данные СБУ обратили внимание на несовершенное тарифное регулирование, в результате чего только в последние 4 года компания потеряла почти 100 млрд грн.

"Дальнейшая работа компании в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству", - считают в СБУ.

Речь идет о разнице в тарифах для различных классов грузов - дискриминационный метод субсидирования перевозчиков руды за счет других грузоотправителей и самой "Укрзализныци".

Многочисленные попытки изменить что-то в этом направлении всегда останавливались лоббистами олигарха Рината Ахметова, чей бизнес получает наибольшие преференции от действующих тарифов на железнодорожные перевозки.

Экономическая правда