Курс валют на 18 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 31,22 - 31,24 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,82 гривни. Евро покупают по 31,12 гривни, продают по 31,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,80 гривни, евро - 31,27 - 31,40 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 августа на уровне 26,68 гривни.

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда