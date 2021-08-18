Курс валют на 18 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;
Евро - 31,22 - 31,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,82 гривни. Евро покупают по 31,12 гривни, продают по 31,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,80 гривни, евро - 31,27 - 31,40 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 августа на уровне 26,68 гривни.
17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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