Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро

нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 августа на уровне 26,68 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,38 грн (на 17 августа - 31,36 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 августа на уровне 26,65 гривни.

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда