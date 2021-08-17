Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро
Вторник, 17 августа 2021, 19:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 августа на уровне 26,68 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,38 грн (на 17 августа - 31,36 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 августа на уровне 26,65 гривни.
17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
Экономическая правда
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