Курс гривни к доллару продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 августа на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,40 грн (на 13 августа – 31,42 гривни).

Напоминаем:

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

Экономическая правда