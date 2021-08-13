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Курс гривни к доллару продолжает укрепляться

Пятница, 13 августа 2021, 18:35

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 августа на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,40 грн (на 13 августа – 31,42 гривни).

Напоминаем:

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

Экономическая правда

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