Курс гривні до долара трохи зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 13 серпня на рівні 26,77 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,42 грн (на 12 серпня – 31,41 гривні).

Нагадуємо:

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

Економічна правда