Курс валют на 13 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;
Евро - 31,34 - 31,36 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,68 - 26,87 гривни. Евро покупают по 31,20 гривни, продают по 31,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,84 гривни, евро - 31,36 - 31,45 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 13 августа на уровне 26,77 гривни.
12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
Экономическая правда
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