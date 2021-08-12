Курс валют на 12 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;

Евро - 31,43 - 31,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,92 гривни. Евро покупают по 31,26 гривни, продают по 31,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,94 гривни, евро - 31,35 - 31,52 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 августа на уровне 26,80 гривни.

11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Экономическая правда