Курс валют на 12 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;
Евро - 31,43 - 31,45 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,92 гривни. Евро покупают по 31,26 гривни, продают по 31,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,94 гривни, евро - 31,35 - 31,52 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 августа на уровне 26,80 гривни.
11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.
Экономическая правда
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