Курс гривни к доллару немного укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 13 августа на уровне 26,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,42 грн (на 12 августа – 31,41 гривни).

Напоминаем:

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Экономическая правда