Курс гривни к доллару немного укрепился
Четверг, 12 августа 2021, 18:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 13 августа на уровне 26,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,42 грн (на 12 августа – 31,41 гривни).
Напоминаем:
12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
Экономическая правда
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