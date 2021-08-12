Мост Патона в Киеве отремонтируют и расширят – КГГА

фото: КГГА

На мосту имени Патона в Киеве планируют выполнить масштабные восстановительные работы - в частности, обустроят велосипедные дорожки в оба направления, мост планируют расширить (сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерной и перильные ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение.

Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", - говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что на мосту также обустроят велосипедные дорожки в оба направления.

Кроме этого, предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для обустройства променадной части.

"Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", - заявили в КГГА.

При этом, во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается.

Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена ​​новая официальная процедура закупок", - говорится в позиции КГГА.

Напомним:

Мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года и увеличат его пропускную способность.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии.

Сообщалось, что работы по реконструкции моста Патона будут стоить около 7 млрд гривень.

Экономическая правда