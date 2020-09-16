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Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет

Среда, 16 сентября 2020, 19:15
 
Олег Тоцкий

Мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года и увеличат его пропускную способность.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектные и подрядную строительную организации.

Кроме того, "Киевавтодор" должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

Мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии. 

Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Экономическая правда

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инфрастуктура Киев КГГА строительство

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