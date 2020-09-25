Кличко рассказал сколько будет стоить 5-летняя реконструкция моста Патона и что изменится

После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона, которые будут стоить около 7 млрд гривень.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов.

Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющей правый берег с левым. Полная реконструкция будет стоить, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд гривень", - пишет мэр.

Отмечается, что во время реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

Также предусмотрена дополнительная полоса движения, количество которых возрастет до 8 + обустроят велодорожки и барьеры между направлениями движения.

Отдельно Кличко отметил, что точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП.

Напомним:

Мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года и увеличат его пропускную способность.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии.