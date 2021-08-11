Офіційний курс: гривня ослабла

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 26,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,41 грн (на 11 серпня – 31,36 гривні).

Нагадуємо:

11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 — 26,79 гривні.

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Економічна правда