Офіційний курс: гривня ослабла
Середа, 11 серпня 2021, 18:56
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 26,80 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,41 грн (на 11 серпня – 31,36 гривні).
Нагадуємо:
11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 — 26,79 гривні.
11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
Економічна правда
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