30 миллиардов прибыли и три пути приватизации: утверждена стратегия Приватбанка до 2024 года

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Кабинет Министров 11 августа утвердил обновленную стратегию ПриватБанка, согласно которой чистая прибыль банка должна вырасти до 30 млрд грн до 2024 года, а также предложено три пути приватизации финучреждения.

Об этом сообщает Министерство финансов, документ на сайте правительства.

Принятая стратегия развития предусматривает бизнес-модель, при которой банк является ведущим в розничном сегменте рынка и имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе. Речь идет также о совершенствовании операционной модели для повышения эффективности и готовностью к снижению маржи.

По финансовой устойчивости, стратегия предполагает работу с портфелем неработающих активов (NPL) и постоянный уровень доходности. К 2024 году банк планирует увеличить чистую прибыль до более 30 млрд грн, доходность на капитал - до более 40%.

Статегия, говорят в Минфине, поможет максимизировать дивиденды и превратить банк в привлекательный объект инвестирования.

В частности, банк предлагает три пути приватизации, два из которых предусматривают разделение банка. Может произойти частное размещение всего банка, или только "хорошего банка", или IPO "хорошего банка".

"Хороший банк" - противоположное к стратегии "плохого банка", при которой все проблемные активы (например, неработающие кредиты NPL) банка выделяют и передают в отдельно созданное учреждение. Таким образом оставшиеся жизнеспособные активы и образуют "хороший" банк.

Напоминаем:

Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка. По планам НБУ, скоро его выставят на продажу.

Государственный Приватбанк остается привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года достаточно реалистична, заявила заместительница директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров возобновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

Экономическая правда