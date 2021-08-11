Зеленский подписал базовый закон о правовом режиме для IT-отрасли "Дія. City"

фото: минцифра

Президент Владимир Зеленский подписал базовый закон о специальном правовом режиме для IT-отрасли "Дія Сити", который Рада приняла 15 июля 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Подписанный закон - ключевой из трех законопроектов, из которых должен состоять "Дія Сити" - специальный правовой режим для IT-отрасли.

"Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим "Дія Сити" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования", - говорится в сообщении.

"Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде на выполнение задач, определенных в Указе Президента № 371 "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине", - объяснили в ОП.

Отмечается, что специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям - резидентам "Дія Сити".

При этом, стать таким резидентом может юрлицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований.

Статус резидента "Дія Сити" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

Правовой режим "Дія Сити" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первого резидента.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія Сити").

Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

"Делаем все, чтобы украинские технологические компании и стартапы оставались в своей стране, имели доступ к эффективным инструментам для роста и развития. А крутые продуктовые IT-компании мира выбирали Украину как страну со здоровой конкуренцией и крутыми возможностями.

В свою очередь мы получим за это инвестиции и плюс к экономике. По подсчетам, Дія City поможет увеличить рост до 10% доли IT-индустрии в ВВП Украины", - прокомментировал подписание закона министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

источник: telegram федорова

Читайте также: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дия City" и как это может изменить рынок

Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Действие City) в новой редакции.

Основной законопроект о Дия City №4303 приняли в первом чтении 15 апреля.

Во втором чтении и в целом - 15 июля.

Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 млрд долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда