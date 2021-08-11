Централизованное хранилище ядерного топлива хотят полностью ввести в эксплуатацию до 2025 года

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Правительство утвердило Программу обращения с отработанным ядерным топливом, в рамках которой определяется полноценный запуск Централизованного хранилища до 2025 года - благодаря этому Украина полностью откажется от хранения топлива в РФ.

Об этом известно из заседания Кабинета Министров 11 августа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее основная цель - "это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины".

Ключевым пунктом программы является завершение строительства и ввод в эксплуатацию в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Это планируют сделать до 2025 года.

Также определяется внедрение на энергоблоках необходимой инфраструктуры для отгрузки ВРП и его транспортировки в хранилище. Задачу нужно выполнить до 2022 года.

Выполнение программы будет стоить "Энергоатому" 7,5 млрд грн, еще 1,4 млрд грн планируется привлечь в виде кредитных средств.

Ранее Украины вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС на технологическую выдержку с последующей переработкой в Россию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долларов ежегодно.

"Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности", - добавил Шмыгаль.

Напоминаем:

НАЭК "Энергоатом" с 2021 года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, ведь Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле.

Глава НАЭК Петр Котин отмечал, что эксплуатация первого пускового комплекса хранилища начнется во II квартале 2021 года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины

Укрзализныця завершила реконструкцию пути Вильча-Янов, соединяющая Чернобыльскую зону отчуждения с основной железнодорожной сетью - это позволит Энергоатому транспортировать отработанное ядерное топливо в централизованное хранилище.

Экономическая правда