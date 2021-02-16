Енергоатом відмовився від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії, Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.

Про це т.в.о. президента Енергоатома Петро Котін розповів на форму "Україна 30", повідомляє Укрінформ.

"Починаючи з нинішнього року Енергоатом більше не користуватиметься послугами російських радіохімічних підприємств. Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України у цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", – зазначив очільник компанії.

За його словами, Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе отримати першу партію палива у липні цьогоріч. Також, компанія завершила зведення будівель та інфраструктури з приймання і зберігання ВЯП на майданчику сховища у грудні 2020 року.

Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання і устаткування, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України, уточнив Петро Котін.

Йдеться про лінію Вільча-Янів, яка підходить до ЦСВЯП і потрібна для забезпечення під'їзду контейнерів з відпрацьованим паливом.

3 лютого Кабмін передав цю колію на баланс "Енергоатома", завдяки чому компанія може стати замовником зазначеного будівництва й завершити його якнайшвидше.

Нагадаємо:

У 2021 році НАЕК "Енергоатом" матиме змогу повністю відмовитися від постачань відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій на зберігання у РФ.