Укрзалізниця побудувала колію в зону відчуження: чому це важливо

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Укрзалізниця завершила реконструкцію колії Вільча-Янів, що з’єднує Чорнобильську зону відчуження з основною залізничною мережею – це дозволить Енергоатому транспортувати відпрацьоване ядерне паливо до централізованого сховища.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці з посиланням на т.в.о. голови правління Івана Юрика.

Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда. Як додав Юрик, у червні УЗ виграла тендер і підписала угоду з Енергоатомом на реконструкцію цієї ділянки.

"Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", — зазначив очільник УЗ.

Зокрема, у ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно відповідно до проєкту та реконструйовано колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.

Незабаром туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Воно зберігатиметься там упродовж наступних ста років.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії, адже Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.

У 2021 році НАЕК "Енергоатом" матиме змогу повністю відмовитися від постачань відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій на зберігання у РФ.

Економічна правда