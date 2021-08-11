Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре – Любченко

Алексей Любченко Фото: правительственный портал

В сентябре Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу, средства есть.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", - сказал министр.

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы.

"Заимствование осуществляется эффективно", - добавил он.

"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед.

Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределении СДР, из которых украинская часть составляет около $ 2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", - резюмировал министр.

Напомним:

В августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

Украина 22 июля осуществила прайсинг еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3% – в апреле на Лондонской фондовой бирже допустили к обращению украинские евробонды на сумму 1,25 млрд долларов.

Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.