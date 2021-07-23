Украина доразместила еврооблигаций на 500 миллионов долларов

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Украина 22 июля осуществила прайсинг еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3% – в апреле на Лондонской фондовой бирже допустили к обращению украинские евробонды на сумму 1,25 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.

В Минфине отмечают, что довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

Финальная книга заявок в 1,7 млрд долларов позволила достичь сужение спредов доходности на 32,5 б.п. против первоначального ориентира доходности и на 57,5 б.п. против доходности при первичном размещении облигаций в 1,25 миллиардов долларов в апреле.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля 2021 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержку Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", – комментирует министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, благоприятные рыночные условия позволили Украине постепенно выполнять план заимствований на этот год до того, как на рынке начнется уменьшение деловой активности в сезон отпусков.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку мы продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - добавил он.

Напоминаем:

Украинские суверенные евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже - 13 мая состоялась виртуальная церемония допуска к торгам новых 8-летних еврооблигаций Украины на 1,25 млрд долл.

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд долл с погашением в 2029 году - наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.

Экономическая правда





