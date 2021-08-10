Курс валют на 10 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;
Евро - 31,37 - 31,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,69 - 26,91 гривни. Евро покупают по 31,28 гривни, продают по 31,65 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,88 гривни, евро - 31,47 - 31,56 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 августа на уровне 26,80 гривни.
9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua