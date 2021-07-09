Регулятор приобрел на межбанке 20 миллионов долларов

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Нацбанк в течение недели 05-09 июля выкупил на межбанке 26 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Весь объем операций по покупке валюты НБУ осуществил по лучшим курсом (Matching).

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 993,3 млн долл, продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 29-02 июля выкупил на межбанке 26 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Нацбанк на прошлой неделе (22-25 июня) выкупил на межбанке 128 млн долларов, а продал 79,5 млн долл.

НБУ не планирует валютные интервенции вперед, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

Экономическая правда