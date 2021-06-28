Минулого тижня НБУ купив на міжбанку 128 мільйонів доларів, продав – 80 мільйонів
Нацбанк минулого тижня (22-25 червня) викупив на міжбанку 128 млн доларів, а продав 79,5 млн дол.
Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк з 14 по 18 червня на міжбанківському валютному ринку купив 113,8 млн дол та продав 20 млн дол.
У період з 7 по 11 червня НБУ купив на міжбанку 375 млн дол, а в період з 31 травня по 4 червня - 40 млн дол.
Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 947,3 млн дол, продав 169,5 млн дол.
У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.
Нагадуємо:
Нацбанк у період 31 травня - 4 червня уперше з березня відновив купівлю валюти на міжбанку - регулятор купив 40 млн доларів.
НБУ не планує валютні інтервенції наперед, ключовим фактором присутності або неприсутності на валютному ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу у будь-який бік протягом дня.
Економічна правда
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