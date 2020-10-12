Заступник голови НБУ про проєкт "Електронна гривня": Зовні все виглядає як затишшя

У Нацбанку поки шукають необхідну ідею для проєкту "Електронна гривня", "зовні все виглядає як затишшя".

Про це в інтерв'ю FinClub заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"У нас зовні все виглядає як затишшя, тому що ми поки шукаємо необхідну ідею для цього проєкту. У проведеному пілоті е-гривня стала альтернативою для роздрібних розрахунків фізосіб.

Перші питання, які виникають: "Як вона конкуруватиме з карткою? Чому пересічний українець почне користуватися е-гривнею, а не звичною карткою або готівкою?". Ми поки шукаємо відповіді на них", - пояснив він.

За його словами, аналогічні дискусії тривають і в інших країнах.

"НБУ став досить інноваційним банком серед країн-учасниць, які запустили пілотні проєкти з електронною валютою. Про нас дізналися в світі, ми потрапили у звіти МВФ та вищу лігу. Ми пишаємося такими досягненнями. Зараз ми знаходимося в постійному діалозі з центробанками інших країн. Всі обговорення на рівні центробанків Франції, Канади, Сінгапуру, Швеції відбуваються за нашої участі.

Ми висловлюємо свої думки і бачимо ті "граблі", на які наступають наші колеги. Але відповіді на питання про те, коли буде запущена е-гривня, у мене поки немає", - додав він.

"Ми намагаємося намацати, які проблеми може вирішити е-гривня. Адже будь-який продукт повинен йти від потреби клієнта. Ми дивимося, де цей інструмент можна застосувати. Я переорієнтував нашу команду на те, щоб знайти "болі", які будуть вирішуватися цим інструментом. Якщо вони вирішуються найкрутіше саме е-гривнею, то вона "злетить", - зазначив Шабан.

Пілотний проєкт НБУ з вивчення можливості випуску власної цифрової валюти на базі технології блокчейн тривав з 2016 року, його практична частина завершилася наприкінці 2018 року.

У рамках пілотного проєкту НБУ досліджував, як е-гривня може доповнити платіжний ландшафт України та сприяти підвищенню частки безготівкових розрахунків.