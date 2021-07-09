Зеленский подписал закон о дополнительных 742 миллионах для судов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о венесення изменений в закон о госбюджете на 2021 год об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Об этом сообщает Офис президента.

Парламент принял соответствующий закон 17 июня.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат.

Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", - заявили в ОП.

Отмечается, что закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией.

"Документ вносит изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн.

Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", - добавили в ОП.

Напомним:

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон (законопроект №5304) об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Верховная Рада приняла законопроект №5304 о внесении изменений в госбюджет-2021, которым увеличивает на 600 млн грн расходы на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов.

Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 млн гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

В Минмолодьспорта объяснили, что перераспределение 600 млн грн на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов согласовано с министерством и "Инваспортом".

"Такие изменения приняты исходя из решения организационного комитета летних Дефлимпийских игр о переносе проведения мероприятия с 2021 года на 1 - 15 мая 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул, Бразилия.

В связи с переносом проведения Игр на 2022 год часть предусмотренных расходов не будет использована. По согласованию с Министерством молодежи и спорта, Национальным комитетом спорта инвалидов и Укрцентром "Инваспорт" неиспользованные средства были перераспределены на другие бюджетные программы, предусмотренные ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - заявили в министерстве.

"Средства на подготовку и участие в Дефлимпийских Играх 2022 года предусмотрены в необходимом объеме Минмолодьспортом в Бюджетной декларации на 2022 - 2024 годы, недавно принятой правительством и направленной Верховной Раде Украины для утверждения", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда