Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев

Верховная Рада приняла законопроект №5304 о внесении изменений в госбюджет-2021, которым увеличивает на 600 млн грн расходы на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Законом увеличены по общему фонду госбюджета расходы Государственной судебной администрации Украины по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия "на 600 млн грн за счет уменьшения на такую ​​же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх", - говорится в сообщении.

При этом, ко второму чтению были учтены поправки, по которым финансирование этой бюджетной программы увеличено еще на 142,1 млн грн, за счет уменьшения финансирования Высшего антикоррупционного суда на 135 млн грн.

"Статья 43 Конституции Украины устанавливает, что государство создает условия для полного осуществления гражданами права на труд, а право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

Очевидно, что такое право нарушается и такое нарушение приобрело системный характер в отношении выплат заработной платы работникам аппаратов судов. Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.

Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т.д.)", - говорится в пояснительной записке к законопроету.

Экономическая правда