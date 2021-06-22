Закон о дополнительных 600 миллионах для судов передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон (законопроект №5304) об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта говорится, что 22 июня закон возвращен с подписью главы ВР и направлен на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект №5304 о внесении изменений в госбюджет-2021, которым увеличивает на 600 млн грн расходы на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов.

Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 млн гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

В Минмолодьспорта объяснили, что перераспределение 600 млн грн на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов согласовано с министерством и "Инваспортом".

"Такие изменения приняты исходя из решения организационного комитета летних Дефлимпийских игр о переносе проведения мероприятия с 2021 года на 1 - 15 мая 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул, Бразилия.

В связи с переносом проведения Игр на 2022 год часть предусмотренных расходов не будет использована. По согласованию с Министерством молодежи и спорта, Национальным комитетом спорта инвалидов и Укрцентром "Инваспорт" неиспользованные средства были перераспределены на другие бюджетные программы, предусмотренные ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - заявили в министерстве.

"Средства на подготовку и участие в Дефлимпийских Играх 2022 года предусмотрены в необходимом объеме Минмолодьспортом в Бюджетной декларации на 2022 - 2024 годы, недавно принятой правительством и направленной Верховной Раде Украины для утверждения", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда