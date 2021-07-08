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В правительстве ожидают дополнительные 10 миллиардов долларов инвестиций от рынка земли

Четверг, 8 июля 2021, 14:35
 
unsplash

В правительстве вследствие запуска рынка земли ожидают дополнительные инвестиции в объеме около 10 миллиардов долларов.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. 

Мы ожидаем до 10 млрд долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.

Напоминаем:

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

За первые 6 дней с момента открытия рынка земли было зарегистрировано 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий.

Подробнее читайте в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

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инвестиции рынок земли

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