Курс валют на 7 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

фото нбу

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;

Евро - 32,31 - 32,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,08 гривни, продают по 32,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,28 гривни, евро - 32,20 - 32,34 гривни.

Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 8 июля на уровне 27,30 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

Экономическая правда