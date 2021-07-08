Мининфраструктуры разрешили финансировать аэродром в "Днепре"

днепропетровская ога

Антимонопольный комитет разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр" – ранее АМКУ заблокировал предоставление аэродрому 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете отметили, что поддержка мер по обеспечению безопасности аэропорта осуществляется на основании бюджетной программы Укринфрапроекта и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объемом 169,86 млн гривень и не является государственной помощью.

В то же время государственной помощью признано поддержку проектированию и строительству аэродрома, которая выделяется ведомством для ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и аэропорта "Днепр" общим объемом более 6 млрд грн.

Эта помощь, говорят в комитете, является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств. Прежде всего нужно обеспечить прозрачную и недискриминационную процедуру отбора будущего эксплуатанта аэродрома "Днепра".

Также условием является обеспечение открытости "Днепра" для всех потенциальных авиаперевозчиков, он не должен использоваться одним авиаперевозчиком. Кроме того, нужно будет ежегодно подавать отчетность по пассажиропотоку и полученной прибыли.

Напоминаем:

Несмотря на остановку финансирования Антимонопольным комитетом, строительные работы в аэропорту "Днепр" продолжаются.

Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 миллиарда гривень государственной помощи на строительство аэропорта в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не уведомило вовремя Комитет о соответствующих планах.

Экономическая правда