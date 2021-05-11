Антимонопольний комітет призупинив держфінансування летовища у Дніпрі

Антимонопольний комітет України припинив надання 1,5 мільярда гривень державної допомоги на будівництво летовища аеропорту у Дніпрі, адже Міністерство інфраструктури не повідомило вчасно Комітет про відповідні плани.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет тимчасово зупинив державну допомогу, що надається Міністерством інфраструктури на проєктування та будівництво летовища в аеропорті "Дніпро".

В АМКУ стверджують, що всупереч закону міністерство "не повідомило Комітет про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 мільярда гривень" у встановлений строк.

Будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро" розпочалося ще в 2020 році та продовжується в 2021 році, кажуть в АМКУ. Отримують держдопомогу в рамках проєкту Укрінфрапроект, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" та ТОВ "МА "Дніпропетровськ".

"Оскільки Укрінфрапроект та ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов", – пояснюють у Комітеті.

Державна фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні. Водночас, ненадання міністерством відповідного повідомлення до АМКУ не дозволяє оцінити заходи держпідтримки та унеможливлює виконання контролю за її наданням.

Відтак АМКУ розпочав розгляд справи про державну допомогу для проведення поглибленого аналізу її допустимості для конкуренції. Надання допомоги від Мінінфраструктури тимчасово припинено до прийняття рішення про її допустимість для конкуренції.

Нагадуємо:

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро".

Економічна правда