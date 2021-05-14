Будівництво аеропорту "Дніпро" триває – Криклій

Попри зупинку фінансування Антимонопольним комітетом, будівельні роботи в аеропорту "Дніпро" тривають.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Будівництво нового летовища та терміналів не зупинялось та не зупиняється. Сьогодні отримано дозвіл від ДАБІ, та вже завтра розпочинаються ґрунтові роботи у 2 зміни", – заявив він. На об’єкті працюватиме 30 одиниць важкої будівельної техніки.

Криклій додав, що міністерство працює з Антимонопольним комітетом, аби "якнайшвидше відповісти на їхні питання, продовжуючи тим часом роботи".

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет України припинив надання 1,5 мільярда гривень державної допомоги на будівництво летовища аеропорту у Дніпрі, адже Міністерство інфраструктури не повідомило вчасно Комітет про відповідні плани.

Економічна правда