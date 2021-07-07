Официальный курс: гривня немного ослабла

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 8 июля на уровне 27,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,29 грн (на 7 июля - 32,26 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 7 июля на уровне 27,25 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда