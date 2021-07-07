Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;

Евро - 32,16 - 32,18 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 - 27,32 гривни. Евро покупают по 32,09 гривни, продают по 32,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,27 гривни, евро - 32,17 - 32,30 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 7 июля на уровне 27,25 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда