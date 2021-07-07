Коболев говорит, что с марта прошлом выплат не получал — Нафтогаз отрицает

Андрей Коболев пресслужба кабинета министров

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что его не получал никакой реальной денежной компенсации с марта 2020 года, в компании это отрицают.

Об этом известно из заявления пресс-службы "Нафтогаза" и сообщение Коболева в Facebook.

"Моя реальная денежная компенсация за работу в Нафтогазе за период после продления моего контракта в марте 2020 составила 0 грн 0 копеек", — написал экс-глава правления компании.

Со своей стороны в "Нафтогазе" заявили, что выплата вознаграждения осуществлялась.

"Вероятно бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу", — добавили в пресс-служба.

Напоминаем:

6 июля Экономическая правда опубликовала документы, согласно которым члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

В частности, экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в прошлом году получил вторую часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Ранее в интервью 5 каналу Коболев заявлял, что вторую часть выплат не получил.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда