Коболев говорит, что с марта прошлом выплат не получал — Нафтогаз отрицает
Экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что его не получал никакой реальной денежной компенсации с марта 2020 года, в компании это отрицают.
Об этом известно из заявления пресс-службы "Нафтогаза" и сообщение Коболева в Facebook.
"Моя реальная денежная компенсация за работу в Нафтогазе за период после продления моего контракта в марте 2020 составила 0 грн 0 копеек", — написал экс-глава правления компании.
Со своей стороны в "Нафтогазе" заявили, что выплата вознаграждения осуществлялась.
"Вероятно бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу", — добавили в пресс-служба.
Напоминаем:
6 июля Экономическая правда опубликовала документы, согласно которым члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.
В частности, экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в прошлом году получил вторую часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Ранее в интервью 5 каналу Коболев заявлял, что вторую часть выплат не получил.
Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
Экономическая правда
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