"Инвестняни": UkraineInvest получил 23 запроса на 1,35 миллиарда долларов – Шмыгаль

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Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"По вопросу инвестиционного климата - активно работаем в этом направлении, чтобы приблизить нашу страну к топ-30 в рейтинге Doing Business. Попасть в топ-30 - это один из наших долгосрочных KPI, которые прописаны в Национальной экономической стратегии.

Правительство со своей стороны максимально способствует, чтобы механизмы "инвестнянь" заработали на практике как можно скорее, уже утверждены 4 подзаконные акты, следующий, который мы утвердим уже сегодня, - это методолгия расчета объема предоставления госпомощи", - сказал премьер, открывая заседание.

"Это утверждение позволит инвесторам получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом об инвестнянях", - добавил он.

Позже правительство утвердило с доработкой соответствующую методологию.

По его словам, несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями продолжается, к нему уже наблюдается интерес.

"Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 лрд долл", - сказал глава правительства.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов - это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Экономическая правда