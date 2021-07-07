"Инвестняни": UkraineInvest получил 23 запроса на 1,35 миллиарда долларов – Шмыгаль
Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"По вопросу инвестиционного климата - активно работаем в этом направлении, чтобы приблизить нашу страну к топ-30 в рейтинге Doing Business. Попасть в топ-30 - это один из наших долгосрочных KPI, которые прописаны в Национальной экономической стратегии.
Правительство со своей стороны максимально способствует, чтобы механизмы "инвестнянь" заработали на практике как можно скорее, уже утверждены 4 подзаконные акты, следующий, который мы утвердим уже сегодня, - это методолгия расчета объема предоставления госпомощи", - сказал премьер, открывая заседание.
"Это утверждение позволит инвесторам получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом об инвестнянях", - добавил он.
Позже правительство утвердило с доработкой соответствующую методологию.
По его словам, несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями продолжается, к нему уже наблюдается интерес.
"Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 лрд долл", - сказал глава правительства.
Напоминаем:
Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов - это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.
В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.
Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.
Экономическая правда
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