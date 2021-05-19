Уряд ухвалив постанову, що дозволить працювати "інвестняням"
Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, у техніко-економічному обґрунтуванні (ТЕО), який інвестор подає до Мінекономіки, має міститись наступна інформація:
- результати аналізу соціально-економічних показників проєкту та оцінку його соціального ефекту;
- фінансовий аналіз проєкту;
- загальний обсяг державної підтримки та бюджетна ефективність;
- опис технічної реалізації;
- виявлені ризики;
- термін та етапи реалізації проекту тощо.
Нагадуємо:
В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.
Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.
Економічна правда
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