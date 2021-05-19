Уряд ухвалив постанову, що дозволить працювати "інвестняням"

Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, у техніко-економічному обґрунтуванні (ТЕО), який інвестор подає до Мінекономіки, має міститись наступна інформація:

результати аналізу соціально-економічних показників проєкту та оцінку його соціального ефекту;

фінансовий аналіз проєкту;

загальний обсяг державної підтримки та бюджетна ефективність;

опис технічної реалізації;

виявлені ризики;

термін та етапи реалізації проекту тощо.

Нагадуємо:

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Економічна правда