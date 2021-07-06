Фонд госимущества на третьем аукционе продал Мишковицкий спиртзавод за 23 миллиона

На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мишковицкого МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" стоимость возросла до 23 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонд госимущества.

"За объект приватизации, который расположен в 15 км от Тернополя, на открытых торгах соревновались 4 участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены - с 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Мишковицкого МПД будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого новый владелец получит, в частности, главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Напомним:

Фонд госимущества в третий раз выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания "Золотники-Агро", которая предложила 12,8 млн грн. Но компания не произвела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.

В марте Фонд госимущества провел повторный аукцион, по результатам которого в госбюджет должны были поступить 181 млн грн.

Экономическая правда